Stand: 02.01.2025 18:36 Uhr Vorpommern: Mitarbeiter der Reinigungsbranche bekommen mehr Geld

In Vorpommern verdienen Reinigungskräfte seit Jahresbeginn mehr Geld. Nach Angaben der Gebäudegewerkschaft IG Bau Ostmecklenburg-Vorpommen steigt der Stundenlohn um 75 Cent auf nun 14,25 Euro. In einem Jahr wird der Lohn erneut um 75 Cent angehoben, auf dann 15 Euro. Beschäftigte, die Glasfassaden reinigen, bekommen nun 17,65 Euro pro Stunde. Von dem Gehaltsplus profitieren rund 2.150 Beschäftigte im Landkreis Vorpommern-Greifswald sowie mehr als 1.750 im Bereich Vorpommern-Rügen. In beiden Kreisen gibt es etwa 210 Unternehmen der Reinigungsbranche.

Gewerkschaft zufrieden mit Lohnsteigerung

Der Gewerkschaft sei es eigenen Angaben zufolge gelungen, für die Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk in nur zwei Jahren ein Lohn-Plus von über 11 Prozent herauszuholen. "Das ist ein gewaltiger Lohn-Sprung nach oben. Gebäudereinigerinnen bekommen den harten Job, den sie machen, damit deutlich fairer bezahlt“, sagt der Bezirksvorsitzende der IG BAU Ostmecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Ehlert. Außerdem habe sich die IG BAU am Tariftisch für eine deutlich höhere Ausbildungsvergütung stark gemacht. Demnach verdienen Azubis im ersten Ausbildungsjahr 1.000 Euro pro Monat und damit 100 Euro mehr als bisher. Im zweiten Jahr bekommen sie jetzt 1.150 Euro und im dritten Jahr 1.300 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 02.01.2025 | 12:40 Uhr