Stand: 15.02.2025 08:48 Uhr Vorpommern: Junge Frauen vom Land vernetzen sich

In Vorpommern hat sich eine Gruppe junger Frauen vom Land zusammengeschlossen, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Einmal im Monat treffen sie sich zu einem Stammtisch. Die Gruppe hat sich vor knapp einem Jahr gegründet. Heute engagieren sich mehr als 20 Frauen von Rügen bis Feldberg in dem Netzwerk. Dieses ist bei dem Landfrauenverein in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) angesiedelt. Neben den Treffen veranstaltet die Gruppe regelmäßig Exkursionen oder Workshops - zum Beispiel zum Thema Altersvorsorge. Ziel ist es, ganz unterschiedliche Frauen zueinander zu bringen. Dabei spiele es keine Rolle, ob diese studieren, arbeiten oder noch in der Ausbildung sind.

