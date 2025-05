Stand: 05.05.2025 18:30 Uhr Zwei Unfälle mit Leichtverletzten auf Autobahn bei Pasewalk

Auf der Autobahn A20 Höhe Rollwitz bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat sich am Montagmorgen ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Laut Polizei könnte Sekundenschlaf die mögliche Unfallursache gewesen sein. Kurze Zeit später kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Unfall. Eine 38-Jährige fuhr auf ein vor ihr fahrendes Fahrzeug auf. Die Fahrerin und ein 64-jähriger Insasse wurden ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf jeweils rund 20.000 Euro.

