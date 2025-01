Stand: 21.01.2025 16:20 Uhr Vorpommern: Grundsteuerbescheide werden verschickt

In diesem Jahr wird die Grundsteuer neu berechnet. Die Stadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat bereits Anfang Januar damit begonnen, die Grundsteuerbescheide zu versenden. Bis auf einige Ausnahmen sollen bereits alle Bescheide erteilt worden sein, teilte eine Sprecherin mit. Die Stralsunder Bürgerschaft (Landkreis Vorpommern-Rügen) will die Anpassung der Hebesätze am 30. Januar beschließen. Danach werden auch dort die Bescheide versandt. Laut Beschlussvorlage sollen die Hebesätze für Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen) von 300 auf 407 Prozent erhöht werden. Für die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) sollen die Hebesätze von 545 auf 532 Prozent sinken. In Greifswald wurden die Hebesätze bereits im vergangenen Jahr gesenkt. Sie liegen jetzt bei 214 beziehungsweise 417 Prozent. Insgesamt sollen in Greifswald und Stralsund 27.000 Bescheide verschickt werden. Die Grundsteuer wurde reformiert, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige Regelung als ungerecht eingestuft hatte.

