Stand: 10.07.2024 15:59 Uhr Vorpommern-Greifswald: Schülerbefragung zum besseren ÖPNV

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ruft Schülerinnen und Schüler dazu auf, an einer Umfrage zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) teilzunehmen. Ziel sei es, die Mobilitätsbedürfnisse und -wünsche der Schülerinnen und Schüler zu erfassen und eine aktive Mitbestimmung zu ermöglichen, so ein Kreissprecher. Im Fokus der Umfrage stünden Aspekte, wie gut der ÖPNV erreicht und wie er genutzt werden kann. Nach Angaben von Landrat Sack gehe es auch darum, den Individualverkehr zu reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten zu können. Die Teilnahme an der Umfrage ist anonym und freiwillig.

