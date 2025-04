Stand: 30.04.2025 08:42 Uhr MC "Nordstern" Stralsund: Speedway-Saison beginnt

Beim MC "Nordstern" Stralsund beginnt am Mittwoch die Speedway-Saison. 16 Fahrer aus acht Nationen gehen beim Oberbürgermeisterpokal im Paul-Greifzu-Stadion in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ab 18 Uhr an den Start. Die jugendlichen Teilnehmer kommen aus Polen, Lettland, Tschechien, Großbritannien, Schweden, Dänemark und der Slowakei. Für Deutschland treten Mike Jarczewski vom MSC Dohren sowie Carlos Gennerich und Tyler Haupt vom MC Güstrow an. Alle Junioren fahren mit 500ccm-Maschinen, die leistungsreduziert sind. Das Rennen ist gleichzeitig der Auftakt einer internationalen Rennserie. Weitere Rennen finden in Polen, der Slowakei und Lettland statt. International gebe es noch kein Prädikat, man könne dennoch von einer inoffiziellen Weltmeisterschaft sprechen. Für die Zuschauer ist das Rennen eine gute Gelegenheit, sich das neue Stadion in Stralsund anzuschauen. Der MC Nordstern hat nach eigenen Angaben rund 65.000€ unter anderem in die Sicherheit und einen Erdwall für bessere Sicht investiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen