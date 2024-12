Stand: 02.12.2024 18:00 Uhr Vorpommern-Greifswald: Mehr Geld für Demokratieprojekte im Norden

Der Kreis Vorpommern-Greifswald will mehr Geld für Demokratie- und Kulturprojekte ausgeben. Das hat der Kreistag am Montagabend auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen. Im Rahmen des Bundesprojektes "Aller.Land" sollen in den kommenden fünf Jahren in der Kreisverwaltung selbst Kompetenzen aufgebaut werden, um mehr für die Demokratieförderung zu tun. Mit einem ähnlichen Projekt in der Uecker-Randow-Region habe man schon gute Erfahrungen gemacht, heißt es vom Kreis. Nun soll das Engagement vor allem im Norden des Kreises ausgebaut werden. Pro Jahr müsste der Landkreis bis zu 30.000 Euro Eigenmittel dafür aufbringen, bekommt aber eine Förderung vom Bund in Höhe von bis zu 240.000 Euro. Die Bewerbung muss bis Mitte Dezember eingereicht werden. Im März kommenden Jahres steht fest, ob Vorpommern-Greifswald den Zuschlag erhält.

