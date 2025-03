Stand: 06.03.2025 17:30 Uhr Vorbereitungen laufen: Noch 106 Tage bis zum MV-Tag in Greifswald

Unter dem Motto "Tradition, Innovation und Vielfalt" lädt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vom 20. bis 22. Juni zum diesjährigen MV-Tag ein. Von der Landesregierung und den verschiedenen Ministerien bis hin zu den Landkreisen und allen Blaulichteinrichtungen werden sich viele weitere Institutionen vorstellen. Insbesondere Sport und Kultur sollen an diesem Wochenende im Vordergrund stehen, betont Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). So sollen beispielsweise auch die Landessportspiele an dem Wochenede ausgerichtet werden. Auf der Bühne treten unter anderem die Künstler Joris und die Band "Marquess" auf. Zeitgleich mit dem MV-Tag findet auch die Bachwoche und die "Fête de la Musique" in Greifswald statt.

Land und Stadt haben Vereinbarung unterzeichnet

Am Donnerstag haben der Staatskanzlei Patrick Dahlemann (SPD) und der Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) eine Vereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Stadt Greifswald zur gemeinsamen Vorbereitung des Landesfestes unterzeichnet. In dieser wurde unter anderem die Finanzierung mit einer Unterstützung des Landes in Höhe von 500.000 Euro zugesichert. Der NDR ist Medienpartner des MV-Tages und mit einer Sondersendung vor Ort.

