04.05.2025 14:00 Uhr Greifswald: "Galerie der Romantik" soll im Oktober eröffnet werden

Die neue "Galerie der Romantik" in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll am 16. Oktober 2025 eröffnet werden. Das teilte das Pommersche Landesmuseum mit. Die Schau beherbergt dann nach Angaben des Museums eine Dauerausstellung über den bekannten Maler der Stadt, Caspar David Friedrich. Von der lichtdurchfluteten gläsernen Museumsstraße gelangen die Besucher künftig in die neue "Galerie der Romantik". In einem Rundgang werden sie multimedial auf Friedrichs poetische Bilderwelt eingestimmt und können entlang der Strecke erkunden, wie Friedrichs Bilder entstanden waren. Auch Originale werden zu sehen sein.

Knapp zwei Jahre Bauzeit

Die Bauzeit wird dann voraussichtlich knapp zwei Jahre betragen. Der Neubau und die Sanierung der bisherigen Gemäldegalerie wurden durch einen Beschlusses des Bundestages mit einer Förderung von rund 6,7 Millionen Euro ermöglicht. Die Direktorin des Pommerschen Landesmuseums, Ruth Slenczka, sagte: „Nach dem überwältigenden Erfolg der Sonderausstellungen zum Caspar-David-Friedrich-Jubiläum 2024 wird die Daueraustellung ein neues kulturelles Highlight für den Norden!“

