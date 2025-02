Stand: 14.02.2025 17:25 Uhr Von Wolgast bis zum Kap Arkona: Romantik-Route ausgezeichnet

Die Route der Norddeutschen Romantik ist eine der schönsten Fahrradstrecken in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt eine Jury der renommierten Fahrrad- und Wandermesse "Fiets en Wandelbeurs" im niederländischen Utrecht. Sie zeichnete am Freitag die Strecke als eine der drei besten Touren in der Kategorie „Cycle Route of the Year“ aus. Die 286 Kilometer lange Route durch Vorpommern war 2018 vom Tourismusverband Vorpommern geplant worden. Sie führt von Wolgast über Greifswald und Stralsund bis hoch zum Kap Arkona entlang der Sehnsuchts- und Malorte der vorpommerschen Romantiker Philipp Otto Runge (1777 - 1810) und Caspar David Friedrich (1774-1840).

