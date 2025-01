Stand: 27.01.2025 07:01 Uhr Volleyball: Stralsunder Wildcats feiern zweiten Sieg in Folge

Die Volleyballerinen der Stralsunder Wildcats konnten am Sonntag den zweiten Ligasieg in diesem Jahr einfahren. Zu Hause haben sie sich mit 3:0 Sätzen gegen den TV Hörde aus Dortmund durchgesetzt. Damit zeigen die Wildcats in der Rückrunde eine Reaktion auf die Niederlagenserie zum Ende des vergangenen Jahres. Da waren drei Spiele in Folge verloren gegangen. Nach dem jüngsten Erfolg stehen die Wildcats nun auf Platz drei der 2. Bundesliga Nord und blicken auf neun Siege aus 13 Spielen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 27.01.2025 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen