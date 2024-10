Stand: 25.10.2024 15:33 Uhr Volleyball-Pokalduell und mehr Sport in Vorpommern

Die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats haben am Sonntag die Gelegenheit, sich für den nationalen Pokal des Deutschen Volleyball-Verbandes zu qualifizieren. Sie spielen auswärts beim Ligakonkurrenten Emlichheim in Niedersachsen. Für Wildcats-Trainer Kim Hakan Buchwald ist alles offen. Beide Vereine zählen zu den Top-Teams in der 2. Bundesliga Nord. Wer die Partie für sich entscheidet, qualifiziert sich automatisch für das Achtelfinale – Mitte November geht es dann gegen den Erstligisten VC Wiesbaden. In der Fußballregionalliga will der Greifswalder FC wieder zurück in die Erfolgsspur. Auswärts spielen die Greifswalder am Sonnabend in Altglienicke. Seit vier Spielen warten die Vorpommern auf einen Sieg in der Regionalliga Nordost. Greifswalds neuer Trainer Markus Zschiesche hatte mit seinem Team vergangenes Wochenende die ersten Punkte nach einer 1:2 Niederlage gegen Rot-Weiß Erfurt verpasst. Und die Handballer des Stralsunder HV wollen Sonnabend weiter Punkte sammeln für die oberen Plätze in der dritten Liga Nord-Ost. Zu Hause empfangen sie den Oranienburger HC.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 25.10.2024 | 18:30 Uhr