Vertauschte Ortsschilder auf Usedom sorgen für Verwirrung

Auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Unbekannte mindestens sechs Ortsschilder vertauscht. Am Ortseingang von Ahlbeck stand heute morgen plötzlich "Neppermin" und wer nach Neppermin reingefahren ist, ist am Ortschild von Ahlbeck vorbeigekommen. Ein anderes Eingangsschild von Neppermin wurde später in Stubbenfelde gefunden. Von den Schildern der Orte Ulrichshorst, Ückeritz und Zinnowitz fehlt noch immer jede Spur. Die zuständige Straßenmeisterei tauscht die Schilder nun zurück. Dort, wo sie komplett fehlen, wurden Tempo 50-Schilder aufgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

