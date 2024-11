Stand: 01.11.2024 12:00 Uhr Verkehrsgesellschaft bietet Rufbus in Ribnitz-Damgarten

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) erweitert ihr Rufbus-Angebot. Ab sofort werden auch die Bereiche Ribnitz-Damgarten Süd und Ribnitz-Damgarten Ost (Landkreis Vorpommern-Rügen) an den Rufbus "VVR-Surfer" angebunden. Zusätzliche Kosten entstehen für Fahrgäste nicht, so die Verkehrsgesellschaft. Wer bereits einen gültigen Fahrausweis besitzt, zum Beispiel Einzelfahrscheine, Zeitkarten oder das Deutschland-Ticket, kann den Rufbus nutzen. Die gewünschte Fahrt kann montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr per Telefon über die zentrale Servicenummer (0385) 555 733 40 oder unter (038326) 600 666 angemeldet werden. Die Anmeldung sollte mindestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn, bei der notwendigen Nutzung von Rollstühlen mindestens 24 Stunden im Voraus, erfolgen. Seit Juni bzw. Oktober dieses Jahres ist der Rufbus in Grimmen und in Tribsees sowie in Tribsees Ost und West unterwegs. In diesen Bereichen sind auch größere Städte wie Stralsund, Bad Sülze und Marlow mit eingebunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 01.11.2024 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen