Stand: 29.04.2025 15:14 Uhr Pflanzenschutzmittel in Groß Kiesow und Dettmannsdorf geklaut

Sowohl in Groß Kiesow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) als auch in Dettmansdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag Pflanzenschutzmittel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie aus einem Landwirtschaftsbetrieb in Groß Kiesow mehrere hundert Liter im Wert von 50.000 Euro. In Dettmannsdorf wurde ein Container aufgebrochen und daraus mehrere Kisten im Wert von 8.000 Euro mitgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

