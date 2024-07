Stand: 07.07.2024 09:07 Uhr Vereinstag in Grimmen: 23 Vereine waren dabei

Beim Tag der Vereine in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) präsentierten sich am Wochenende auf dem Gelände der "Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule" mehr als 20 Organisationen aus verschiedenen Themengebieten. Ziel der Veranstaltung war es, möglichst viele Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern. Dafür haben die Vereine aus den Bereichen Musik, Kultur, Garten, Tierzucht und mehrere Sportvereine ein Mitmachangebot vorbereitet. Interessierte sollten sich so selbst ein Bild davon machen können, was sie im Vereinsleben erwarten würde. Besucher konnten sich zum Beispiel Tanzvorführungen anschauen oder selber mittanzen, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Es gab außerde, Kegelwettbewerbe, Fußballdart oder Lichtgewehrschießen. Die StockCar-Fahrer zeigten ihr Können und auch DRK, DLRG und Tierparkförderverein sind dabei. Insgesamt gibt es in Grimmen 86 Vereine.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen