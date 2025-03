Stand: 08.03.2025 09:00 Uhr Usedomer Fischerwochen beginnen mit Heringsgala

Auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beginnen die Fischerwochen. Zum Auftakt lädt das Strandhotel Seerose in Kölpinsee zu einer Heringsgala ein. Bis zum 5. April beteiligen sich noch mehr als 20 Restaurants an der Aktion. Von traditionellen Heringsgerichten wie Matjes, Brathering oder Rollmops bis zu ausgefallenen Kreationen bieten die Usedomer Küchenchefs verschiedene Fischgerichte an. „Wie kaum eine andere regionale Spezialität ist Fisch eng mit der Geschichte und Identität der Insel Usedom verwoben,“ sagt Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbands Insel Usedom. Neben den kulinarischen Angeboten gibt es auch ein Rahmenprogramm: Auf geführten Strandwanderungen geben Ingo Zander, Natur-Ranger vom Verein Jordsand und Bernsteinfischer Thomas Reich interessante Einblicke in ihr Fachwissen. In Vorträge werden außerdem die Besonderheiten der Insel Usedom vorgestellt und über die Entwicklung des Fischfangs in der Ostsee und dem Achterwasser sowie über die Entstehung und die Auswirkungen von Sturmfluten informiert. Zum Abschluss der Usedomer Fischerwochen feiert das Ostseebad Koserow am 5. April das Heringsfest auf dem Vorplatz der Seebrücke. Die Aktion findet jedes Frühjahr statt.

