Usedom: UBB muss Bahnverkehr einschränken

Auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) müssen Reisende mit Einschränkungen rechnen. Die Usedomer Bäderbahn (UBB) kann die Strecke RB 23 zwischen Züssow und Swinemünde teilweise nicht bedienen. In den frühen Morgenstunden und am Abend fährt der Zug nur bis Koserow bzw. Ückeritz - zur Weiterfahrt von und nach Swinemünde werden Busse eingesetzt. Der UBB fehlt Personal, um den mit dem Land vereinbarten Bahnverkehr zu gewährleisten. In den vergangenen Monaten hatte Personal der Deutschen Bahn ausgeholfen.

