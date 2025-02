Stand: 04.02.2025 19:18 Uhr Usedom: Nachtleben soll wieder attraktiv werden

Bei einem Treffen in Heringsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald) haben sich Usedomer Unternehmer über fehlende Angebote für Nachtschwärmer ausgetauscht. Zum einen sind in den vergangenen Jahren Angebote in der Erlebnisgastronomie deutlich teurer geworden. Zum anderen kommen Urlauber und Einheimische, die eine Bar oder Diskothek in einem anderen Ostseebad besuchen wollen, zu später Stunde nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause. Die Unternehmer unterschiedlicher Branchen suchen deshalb nun nach Möglichkeiten, wie sich bestehende Angebote verbessern lassen und neue hinzukommen können. So bietet mittlerweile der Ahlbecker Fuhrunternehmer Thomas Korth das sogenannte Nightlife-Ticket an. Mit diesem Ticket, das zuvor gebucht werden muss, können sich Nachtschwärmer zu einem Abendevent auf Usedom fahren und dann auch wieder abholen lassen. Nach Korths Worten sind Veranstalter bereit, ein gutes Mobilitätskonzept vorausgesetzt, wieder mehr Events in den Abend- und Nachtstunden anzubieten.

