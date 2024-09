Stand: 09.09.2024 14:39 Uhr Usedom: Frau mit 3,83 Promille gestoppt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die 38-Jährige die Kreisstraße 35 vom Golfhotel Balm (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kommend in Richtung Neppermin. Nachdem sie einen Kreisverkehr passiert hatte, kam ihr in einer Rechtskurve ein 55-jähriger Urlauber entgegen. Die 38-jährige alkoholisierte Autofahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen, obwohl dessen Fahrer noch versuchte, nach rechts auf einen angrenzenden Gehweg auszuweichen. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Ein vor Ort durch Beamte des Polizeireviers Heringsdorf durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 38-jährigen Frau aus der Region einen Wert von 3,83 Promille. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Trunkenheit ermittelt. Ihr Führerschein wurde vor Ort sichergestellt und eine Blutprobenentnahme bei der Beschuldigten durchgeführt. Ihr Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

