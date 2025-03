Stand: 04.03.2025 15:28 Uhr "Uns Eigen": Ummanzer gründen Genossenschaft gegen Großinvestoren

Auf der Halbinsel Ummanz (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll das Surfhostel mit der anliegenden Tiki-Bar verkauft werden. Inhaber Achim Keilich hört nach 30 Jahren auf. Um gegen den Verkauf dieses Kulturtreffpunkts vorzugehen, haben Ummanzer nun die Genossenschaft "Uns Eigen" gegründet. Hauptinitiator Andreas Herzog und seine Mitstreiter befürchten, dass vielleicht Großinvestoren kommen und "dieser ganze Ort hier platt gemacht wird". Denn in touristischen Gebieten würden immer wieder Hotels gebaut. "Und das wollten wir verhindern und haben gesagt, ok wir packen uns zusammen, wir gucken was wir machen können und da ist uns die Idee der Genossenschaft gekommen", so Herzog. Auf Rügen gebe es inzwischen sehr wenige Orte, die als kulturelle Treffpunkte genutzt werden.

