Uni Greifswald bekommt Geld für Ausbildung von Lehramtsstudierenden

Mit dem ersten Januar 2025 wird das Projekt "Teaching International" an der Universität Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) als Folgeförderung starten. Es ist eines der bundesweit 36 Projekte, um das Studium des Lehramtes international auszurichten. Insgesamt werden für fünf Jahre 625.000 Euro bereitgestellt. Mit diesem Geld soll es für zukünftige Lehrerinnen und Lehrer möglich sein, internationale Erfahrungen zu sammeln. Neben den Studienaufenthalten an Partneruniversitäten soll zudem ein Netz von Schulen im Ausland gebildet werden, an denen dann die Studierenden ihre Praktika absolvieren können. Die Greifswalder Universität hat bisher mit insgesamt neun anderen Universitäten ein internationales Netzwerk geknüpft. Dazu gehören zum Beispiel die University of Michigan (USA), die Bishop Grosseteste University in Lincoln (Vereinigtes Königreich), die Södertörn Univerity (Schweden) und auch die University of Latvia in Riga (Lettland).

