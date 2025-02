Stand: 10.02.2025 07:15 Uhr Unfall auf Rügen: Motorblock wird aus Fahrzeug gerissen

In den frühen Morgenstunden ist ein 21-Jähriger auf der L303 kurz vor Glowe (Landkreis Vorpommern-Rügen) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der junge Mann aus Kampe kommend in Richtung Baldereck. In einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal in einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Der 21-Jährige war allein unterwegs und musste durch die Freiwilligen Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Anschließend wurde er in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Straße zeitweilig gesperrt. Der entstandene Sachschaden am Pkw und Baum beträgt ca. 10.000 Euro.

