Stand: 06.10.2024 10:59 Uhr Ueckermünde: Sechs Medaillen bei Deutschen Meisterschaften

Was für ein Ergebnis! Insgesamt sechs Medaillen haben die Sportlerinnen des TSC Neubrandenburg und des Ueckermünder Turnvereins bei den Deutschen Titelkämpfen Gymnastik/Tanz in Ueckermünde gewonnen. Das beste Team der Meisterschaften kam aus Neubrandenburg. Die TSC-Damen starteten bei den über 18-Jährigen in den Kategorien Gymnastik, Tanz und Mehrkampf und gewannen jeweils Gold. Damit untermauerte der TSC seine Rolle als dominierender Verein in Deutschland. Zwei Silber- und eine Bronzemedaille gingen an den Gastgeber. Für den Ueckermünder Turnverein war es der erfolgreichste Wettkampf seiner Vereinsgeschichte. Die Deutschen Meisterschaften wurden erstmals in Ueckermünde ausgetragen, am Start waren 21 Teams aus acht Bundesländern.

