Tutower Feuerwehrleute im Weihnachtskostüm sammeln Spenden für Kinderhospiz

Die Freiwillige Feuerwehr aus Tutow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat eine Spende an den Förderverein für das Kinder- und Jugendhospiz in Greifswald gegeben. Insgesamt 1.100 Euro hatten die Feuerwehrleute bei einer Weihnachtsaktion gesammelt. Jedes Jahr am 23. Dezember schmücken sie ihre Fahrzeuge und ziehen mit einem Weihnachtsmann - und seit 2024 auch mit einer Weihnachtsfrau - über die umliegenden Dörfer und machen den Kindern eine Freude. Ganz spontan hätten sie vergangenes Jahr dann beschlossen, Spenden für die Kinderhospizarbeit zu sammeln, sagt der stellvertretende Wehrführer, Gunnar Franck. Er hat im Weihnachtsmannkostüm gesteckt und die Idee direkt umgesetzt. Beeindruckt habe ihn, dass auch Familien, die selbst nicht viel haben, zu einer Spende bereit waren. In diesem Jahr will die Freiwillige Feuerwehr ihre Spendensammlung etwas größer aufziehen und das Geld dann wieder für einen guten Zweck weitergeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald