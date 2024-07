Stand: 28.07.2024 08:51 Uhr Tribsees: Motorradfahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Breesen und Langsdorf bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) war am Sonnabendnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 54-Jährige war mit seiner Harley Davidson in Richtung Langsdorf unterwegs als er in einer Linkskurve von der Straße abkam. Dabei überschlug sich das Motorrad. Der Mann wurde mit einem Krankenwagen nach Greifswald in die Universitätsklinik gebracht. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

