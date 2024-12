Stand: 12.12.2024 15:30 Uhr Tourismusbilanz Zingst: mehr Übernachtungen als 2023

Die Kur- und Tourismus GmbH Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) blickt auf ein relativ gutes Tourismusjahr zurück. Die Übernachtungszahlen liegen etwas über denen aus dem Vorjahr, aber noch unter Vor-Corona-Niveau. Rund 360.000 Gäste kamen bis November nach Zingst, das sind fast 9.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die haben für 1,9 Millionen Übernachtungen gesorgt, das sind etwa 2% mehr als 2023. Besonders auffällig waren laut einer Sprecherin die Monate März und April, da waren fast ein Zehntel weniger Gäste im Ort. In den Monaten danach gab es immer leichte Zuwächse. Allerdings kommt es nach NDR-Informationen bei der Auslastung auf die Lage der Ferienunterkünfte an. Während in Strandnähe nahezu alle Betten belegt waren, gab es am Rand von Zingst zahlreiche freie Betten, teilte ein Besitzer mehrerer Ferienwohnungen mit. Im Oktober waren dann rund 2.000 Gäste mehr in Zingst als im Vorjahr. Hier könnten sich die zahlreichen Veranstaltungen im Ort ausgezahlt haben, heißt es. Auch für das kommende Jahr plant das Ostseeheilbad mehrere kulturelle Höhepunkte, wie den "Lichtertanz der Elemente" Ende März und das Umweltfotofestival "horizonte zingst" im Mai. Über Weihnachten erwartet die Kur- und Tourismus GmbH eine ähnliche Auslastung wie im Vorjahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 12.12.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen