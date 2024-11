Stand: 02.11.2024 09:02 Uhr Tierpark Wolgast schließt für vier Wochen

Der Tierpark Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) feiert an diesem Sonnabend sein Lichterfest. Von Montag an ist er dann bis zum Ende des Monats für Besucher geschlossen. Grund seien dringende Pflegearbeiten an den Bäumen, sagte Tierparkleiter Mirko Daus dem NDR. Der Park liegt mitten im Wald und da müssten teilweise sehr laute Arbeiten erfolgen. Das würde die Besucher stören, so Daus. Deshalb schließe der Tierpark für vier Wochen. Doch vor der Schließung können Besucher sich beim Lichterfest am Sonnabend von einem schaurig schönen Tierpark verzaubern lassen. Zum Beispiel führt Graf Dracula durch den Park. Auch eine Hexenverbrennung soll es geben. Am Sonntag hat der Tierpark Wolgast noch einmal geöffnet.

