Stand: 20.12.2024 11:07 Uhr Stretense: Solarpark kommt nun doch

Die Stadt Anklam hat vom Landkreis Vorpommern-Greifswald grünes Licht für den geplanten Solarpark Stretense bekommen. Die rund 130 Hektar große Fläche könne nun dafür genutzt werden und sei offiziell kein Ackerland mehr, so Bürgermeister Galander. Ein Investor aus Bayern kann jetzt einen Bauantrag stellen. Das Projekt ist im Ortsteil Stretense und auch bei den Anklamer Stadtvertretern umstritten. Im April hatten sich viele Stadtvertreter gegen das Projekt ausgesprochen, weil Unterlagen zum Artenschutz fehlten und Vögel in der Umgebung brüten. Im Juli hatten die neugewählten Stadtvertreter das Vorhaben dann gekippt. Die Gegner argumentierten, dass die Stadtvertreter den Solarpark im Eilverfahren durchgepeitscht hätten, ohne sich die Auswirkungen genau anzusehen. Anklam will den Strom aus diesem Solarpark für ein neues Gewerbegebiet nutzen.

Weitere Informationen Stopp für Solarpark in Anklam: Stadtvertreter kippen Beschluss Mit Hilfe von AfD und "Die Heimat" kippt die CDU sechs Wochen nach der Wahl einen Beschluss der früheren Stadtvertretung. mehr

VIDEO: Anklam: Grünes Licht für 130-Hektar-Solarpark in Stretense (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.12.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald