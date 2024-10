Stand: 10.10.2024 11:30 Uhr Straßensperrungen in Barth und Wolgast

Wer mit dem Auto in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) oder in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unterwegs ist, muss im Moment mehr Zeit einplanen. Grund sind zwei umfangreiche Baumaßnahmen. In Barth wird die Ortsdurchfahrt von der Kreuzung Tannenheim bis zur Kreuzung Chausseestraße saniert. Bis Ende November ist die Strecke deshalb voll gesperrt. Eine halbseitige Sperrung ist laut Straßenbauamt nicht möglich, weil die Straße dafür nicht breit genug sei. Weil es bei den letzten Bauabschnitten zu starken Einschränkungen für Anwohner kommen wird, laden das Straßenbauamt und die Stadt Barth am Abend in das Bürgerhaus ein, um die Einwohner zu informieren. Wer als Anlieger nicht dabei sein kann, wird durch Handzettel über die Bautätigkeiten informiert. Urlaubsgäste und Pendler in Richtung der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst müssen die Umleitung über Löbnitz, Bartelshagen, Fuhlendorf und Bodstedt nutzen. Von Stralsund aus dauert die Fahrt dadurch mindestens 25 Minuten länger. Anlieger dürfen die Baustelle passieren.

Künftige Ortsumgehung Wolgast entsteht

Bei Wolgast wird die künftige Ortsumgehung vorbereitet. Für die vorübergehende Umleitung wird ein Damm gebaut. Die B111 ist deshalb an der Einmündung zur Kreisstraße 22 halbseitig gesperrt. Damit dort die notwendige Baufreiheit herrscht, ist die Bundesstraße montags bis donnerstags täglich zwischen 7 bis 18 Uhr halbseitig gesperrt und freitags bis zum Mittag. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Arbeiten sollen vor den Herbstferien abgeschlossen sein, heißt es vom Straßenbauamt.

