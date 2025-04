Stand: 19.04.2025 08:00 Uhr Strandgalopprennen in Wustrow geht in die 22. Runde

Das Strandgalopprennen am Strand von Wustrow (Landkreis Vorpommern-Rügen) geht in diesem Jahr in die 22. Runde. Fast 40 Pferde und Reiter erwarten die Veranstalter am Karsamstag. Dazu etwa 3.500 Schaulustige, die dann wieder Pferd und Reiter kräftig anfeuern werden. Die Teilnehmer messen sich dabei auf dem Strand in vier unterschiedlichen Klassen: Ponys, Klein- und Großpferde, sowie die schweren Kaltblüter. Die Vor- und Finalläufe starten jeweils an der Seebrücke Wustrow - die ersten um 13 Uhr.

