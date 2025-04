Stand: 20.04.2025 09:16 Uhr Viele Zuschauer beim Strandgalopprennen in Wustrow

Das Strandgalopprennen am Strand von Wustrow (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat wieder viele Menschen angezogen. Etwa 3.000 Schaulustige verfolgten am Karsamstag den Wettkampf vor der Seebrücke. Insgesamt 41 Reiter kämpften mit ihren Pferden um die schnellsten Zeiten. Die Teilnehmer traten auf dem Strand in vier unterschiedlichen Klassen an: Ponys, Klein- und Großpferde sowie Kaltblüter. Etwas mehr als 600 Meter mussten sie zurücklegen. Das Event fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt.

