Stand: 15.01.2025 19:00 Uhr Stralsunder Verein sammelt 1.000 Euro Spenden für Hospiz Sternenkinder

Der ESV Lok Stralsund hat beim "Famila Adventscup 2024" in der Hansestadt (Landkreis Vorpommern-Rügen) Spenden in Höhe von 1.000 Euro gesammelt. Der Erlös wurde am Mittwochnachmittag an das Hospiz Sternenkinder übergeben. Der Verein hilft schwerkranken Kindern ohne Aussicht auf Heilung. Bei dem weihnachtlichen Fußballturnier am 3. Advent traten neben zwei Mannschaften des Gastgebers auch der SV Blau-Weiss 50 Baabe, der HFC Greifswald, der SV Warnemünde, der Franzburger SV, der SV Pastow und die D-Jugend des BFC Dynamo Berlin gegeneinander an. Zusätzlich gab es eine Tombola mit zahlreichen Sachpreisen, wie einem signierten Boxhandschuh vom Stralsunder Profi-Boxer Max Suske. Außerdem hatten die Eltern der Kinder gebacken und mit der kulinarischen Verpflegung vor Ort den Spendentopf weiter gefüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 15.01.2025 | 18:30 Uhr