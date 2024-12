Stand: 08.12.2024 10:00 Uhr Stralsunder HV verliert im Landesderby

Der Stralsunder HV hat gegen den HC Empor Rostock verloren. Am Ende stand es 32:26 für die Rostocker. Bereits zur Halbzeit lag der HC Empor Rostock vorn, besonders in der zweiten Hälfte haben die Spieler aus Stralsund dann noch mehrere klare Chancen nicht genutzt. Der SHV steht auf Platz fünf der Tabelle in der dritten Handball-Liga, Empor auf Platz drei. Am kommenden Sonnabend empfängt der Stralsunder HV den SV Anhalt Bernburg. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Vogelsanghalle in Stralsund.

