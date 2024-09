Stand: 08.09.2024 09:11 Uhr Stralsunder HV gewinnt das erste Heimspiel der neuen Saison

Die Handballer des Stralsunder HV haben ihr erstes Heimspiel in der dritten Liga Nord-Ost am Sonnabend knapp gewonnen. Gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin stand es am Ende 31:30. Nach diesem Sieg und einer Niederlage im ersten Spiel der neuen Saison stehen die Stralsunder derzeit auf Tabellenplatz zwölf. In die Saison sind die Stralsunder Handballer mit Silvio Krause als neuen Trainer gestartet. Er will nun die Fehler aufarbeiten und den Zusammenhalt in seiner Mannschaft stärken.

