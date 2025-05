Stand: 04.05.2025 11:53 Uhr Stralsunder HV beendet letztes Saison-Spiel mit 31:31 gegen Bernburg

Der Stralsunder HV (SHV) hat die Saison in der dritten Handballliga mit einem Unentschieden beendet. Gegen den SV Anhalt Bernburg kam der SHV nicht über ein 31:31 hinaus. Dabei waren die Stralsunder (Landkreis Vorpommern-Rügen) in Sachsen-Anhalt mit breiter Brust in die Partie gegangen, nachdem sie drei Siege in Folge eingefahren hatten. Darunter waren ein überraschender Erfolg: im Landesderby konnte sich der SHV gegen den Aufstiegskandidaten Empor Rostock durchsetzen. Zum Saisonabschluss steht die Mannschaft aus Vorpommern auf dem sechsten Tebellenplatz. Mit Blick auf die kommende Saison möchte der Verein seinen Kader neben einigen Stammkräften grunderneuern. Deshalb verabschiedeten sich bereits vergangenes Wochenende fünf Spieler vom Stralsunder HV. Zugleich konnten bereits einige Neuzugänge präsentiert werden.

