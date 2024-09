Stand: 08.09.2024 10:47 Uhr Stralsund kürt neuen Deutschen Meister im Hobby-Bierbrauen

Zum achten Mal ist im Störtebeker Brauquartier in Stralsund die Deutsche Meisterschaft im Hobbybrauen ausgetragen worden. Die rund zweihundert Teilnehmer kamen dafür aus vielen Teilen Deutschlands extra nach Stralsund. Das Belgian Blonde Ale von Hobbybrauer Florian Nahrwald aus Hamburg überzeugte in einer Blindverkostung die Fachjury in diesem Jahr am meisten. Braumeister, Bierexperten und Sommeliers lobten die sommerliche Frische und harmonisch ausbalancierten Frucht- und Gewürznoten. Den Publikumspreis sicherten sich Gregor Gärtner und Luise Redetzky aus Hannover mit ihrem Kreativbier Maracuja Guaven Vanille Sour.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen