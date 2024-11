Stand: 30.11.2024 16:00 Uhr Stralsund: Zwei Schwerverletzte nach missglücktem Parkmanöver

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Menschen bei einem Parkmanöver schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 72-Jährige am Freitag aus einer Parklücke losgefahren und hatte dabei offenbar übersehen, dass vor ihr ein Auto stand. An diesem Fahrzeug hatte ein 46-Jähriger einem 59-Jährigen auf der Beifahrerseite beim Einsteigen geholfen. Die Frau ist dann beim Ausparken in den Wagen gefahren und hatte die Männer zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Beide kamen ins Krankenhaus, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An den Autos war ein Schaden von etwa 7.000 Euro entstanden.

Fahrerin eines Lieferdienstes kracht in parkende Autos

Ebenfalls in der Hansestadt ist eine 19-jährige Fahrerin eines Lieferfahrzeugs bei einem Unfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam die Frau von der Straße ab und war mit ihrem Kleinwagen gegen zwei parkende Auto gefahren. Dabei hatte sie sich im Gesicht leicht verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. An ihrem Auto war ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden, an den geparkten Autos etwa 7.000 Euro.

