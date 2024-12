Stand: 02.12.2024 12:07 Uhr Stralsund: Wohnung bequem vom Sofa aus anmelden

In der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) können Einwohner ihre Wohnung ab sofort bequem von zu Hause an-, ab- oder ummelden - auch für die ganze Familie, so die Stadt. Auch die Aktualisierung der digitalen Informationen auf dem Personalausweis wird automatisch angepasst. Für die Einwohner entfällt der Behördengang, neue Adressaufkleber kommen per Post. Die elektronische Wohnsitzanmeldung ist derzeit noch ein Projekt in der Testphase, an dem auch die Städte Rostock und Schwerin beteiligt sind. Die Vorbereitungen für die Einführung dieses digitalen Services seien erfolgreich abgeschlossen, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Die Testphase läuft bis Ende Dezember und soll zu Beginn des neuen Jahres abgeschlossen sein. Nach Angaben der Stadt Stralsund ist außerdem geplant, auch Fahrzeuge zukünftig elektronisch an-, ab- oder umzumelden zu können.

