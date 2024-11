Stand: 26.11.2024 10:16 Uhr Stralsund: Weihnachtsmann schlägt Kind mit Rute ins Gesicht

Ein als Weihnachtsmann verkleideter 62-Jähriger hat in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) einem vierjährigen Jungen mit einer Rute ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich das Ganze am Montag auf dem Weihnachtsmarkt, der am gleichen Tag eröffnet wurde. Der Vierjährige habe dem Weihnachtsmann die Zunge herausgestreckt. Der habe den Schlag mit der Rute offenbar als "erzieherische Maßnahme" gesehen. Das Kind erlitt laut Polizei Schmerzen. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung gestellt.

