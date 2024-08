Stand: 13.08.2024 06:38 Uhr Stralsund: Verkehrsversuch am Hauptbahnhof

Am Dienstag beginnt am Tribseer Damm ein Verkehrsversuch, direkt vor dem Hauptbahnhof in Stralsund (Landkres Vorpommern-Rügen). Fußgänger und Radfahrer sollen mehr Platz bekommen - erst einmal probehalber für drei Monate. Der Radweg wird in dieser Zeit stadteinwärts auf eine der Autospuren verlegt. Fußgänger bekommen dadurch mehr Platz. Außerdem erhalten Busse stadtauswärts eine Extra-Spur. Für Autofahrer bleibt dann noch ein Fahrstreifen pro Richtung statt bisher zwei.

Der Versuch soll drei Monate dauern und von Wissenschaftlern ausgewertet werden. Am Ende entscheiden die Stralsunder Stadtvertreter im Bauausschuss, ob aus dem Versuch eine Dauerlösung wird.

