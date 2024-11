Stand: 25.11.2024 06:47 Uhr Stralsund: Umleitung wegen Straßensperrung

Autofahrer müssen in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf eine Umleitung einstellen. Bis zum 6. Dezember ist die Straße "An der Werft" im Bereich der Bahnbrücke voll gesperrt. Eine kaputte Trinkwasserleitung muss erneuert werden, heißt es von der Stadt. Deswegen ist die Straße für zwei Wochen gesperrt. Für Autofahrer mit einer Fahrzeughöhe von unter 3,25 Meter bedeutet das einen Umweg von rund 700 Meter. Die Umleitung führt über die Schwarze Kuppe. Fahrzeuge über 3, 25 Meter werden über die B 96 - Feldstraße - Am Hohen Graben - Voigdehäger Weg - Greifswalder Chaussee - Franzenshöhe umgeleitet, was einem Umweg von rund 3 Kilometer entspricht. Der Geh- und Radweg ist von der Sperrung nicht betroffen.

