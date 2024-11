Stand: 13.11.2024 16:59 Uhr Stralsund: Tanne für den Weihnachtsmarkt aufgestellt

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist die Tanne für den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt vor dem Rathaus aufgestellt worden. Sie ist 14 Meter hoch und wurde von einer Familie aus Preetz gespendet. Jedes Einzelteil des Baumschmucks wurde nach Angaben der Stadt seit dem Sommer von den Beschäftigten im Berufsbildungsbereich der Stralsunder Werkstätten in mühevoller Handarbeit gefertigt. Die Tanne für den Greifswalder Weihnachtsmarkt soll am Montag bei Dersekow gefällt und anschließend auf dem Markt aufgestellt werden. Kita-Kinder werden sie nach dem Totensonntag zusammen mit Helfern der Berufsfeuerwehr schmücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 13.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen