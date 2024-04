Stand: 19.03.2024 09:17 Uhr Stralsund: Tag des Gesundheitsamtes

In Stralsund ist am Dienstag Tag des Gesundheitsamtes. Von 9 bis 17 Uhr sind die Türen für große und kleine Gäste geöffnet. Der gesamte Fachdienst Gesundheit präsentiert sich und seine Angebote aus den insgesamt sechs Fachgebieten. Es haben sich mehr als 300 Kita- und Hortkinder angemeldet für einen Besuch in der Teddyklinik und einen Bewegungsparcours. Auch für größere Gäste gibt es gleich zwei Parcours: Einen Sinnesparcours mit einer Brille, die den Einfluss von Alkohol nachahmen soll und einen Demenzparcours. An verschiedenen Infoständen gibt es Tipps für gute Mund- und Händehygiene, aber auch zum Schutz vor Betrügern und Einbrechern. Um 14 Uhr wird außerdem eine neue Pilzausstellung eröffnet.

Aktionstag soll Bedeutung der Gesundheitsämter würdigen

Der "Tag des Gesundheitsamtes" wurde das erste Mal 2019 vom Robert-Koch-Institut (RKI) ausgerufen, um die öffentlichen Gesundheitsbehörden zu würdigen. Die Gesundheitsämter gelten laut RKI als elementare Säule für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, deren Bedeutung oft verkannt werde. Durch den Aktionstag sollen die Aufgaben in das öffentliche Bewusstsein gerückt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 19.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen