Stand: 27.12.2024 12:00 Uhr Stralsund: Stellvertretender Bürgerbeauftragter hat noch Termine frei

Am 9. Januar ist der stellvertretende Bürgerbeauftragte des Landes in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen). Dr. Stephan Heidig wird sich vor Ort den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen und Anregungen, Bitten und Beschwerden entgegennehmen, heißt es in einer Mitteilung. Er kümmere sich um Behördenärger, um soziale Probleme oder auch um die Anliegen von Menschen mit Behinderung. In einem persönlichen Gespräch ließen sich Anliegen oft leichter und besser darlegen als schriftlich oder am Telefon. Hilfreich ist es, wenn Unterlagen, wie Bescheide oder Schriftwechsel, gleich zum Termin mitgebracht werden. Für den Sprechtag in Stralsund wird um telefonische Anmeldung im Büro in Schwerin unter 0385 5252709 oder auf der Internetseite des Bürgerbeauftragten über das Kontaktformular gebeten.

