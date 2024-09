Stand: 17.09.2024 18:04 Uhr Stralsund: Semesterbeginn an der Hochschule

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Hochschule ziehen die Erstsemester vor dem Festakt durch die Altstadt zum Vorplatz der St. Jakobi-Kirche, um den Semesterstart auszurufen. Die Immatrikulationsfeier findet dann in der Kirche statt. Hierbei immatrikulieren die Dekane und Dekaninnen der Fakultäten stellvertretend je einen Studierenden pro Studiengang. 428 junge Menschen beginnen das Wintersemester in Stralsund. Die meisten von ihnen haben sich in der Fakultät für Wirtschaftsfakultät eingeschrieben. Insgesamt besuchen 1766 Studierende die Hochschule in 29 Studiengängen.Trotz des Semesterbeginns ist die Einschreibung noch möglich.

Vielseitiges Angebot für Erstsemester

Unter dem Motto "Ankommen und Orientieren" gibt es in der Ersti-Woche unter anderem Vorträge zu Auslandsaufenthalten, zum Wissenschaftlichen Schreiben und zum Umgang mit ChatGPT. Auch die studentischen Gremien und Vereine haben Events organisiert, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. Sie laden zu Stadtführungen mit einem Nachtwächter, Spieleabenden und gemütlichen Grillrunden ein.

