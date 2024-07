Stand: 30.07.2024 07:21 Uhr Stralsund: Neuer Parkplatz mit 133 Stellplätzen in der Altstadt

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) gibt es einen neuen Parkplatz in der Nähe der Altstadt. Die 133 Plätze auf dem früheren Busbahnhof auf der Schützenbastion sind am Dienstagvormittag für den Verkehr freigegeben worden. Sie wurden als Ersatz für die Plätze auf dem Neuen Markt eingerichtet. Derzeit sind beide Parkplätze nutzbar. Allerdings soll der Neue Markt in Zukunft umgestaltet werden. Wann genau, das ist noch unklar. Das Parken auf der Schützenbastion kostet montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr sechs Euro am Tag. Pro 20 Minuten werden 50 Cent fällig. Außerhalb der genannten Zeiten kann der Parkplatz kostenlos genutzt werden. Ursprünglich sollte an der Stelle des früheren Busbahnhofs ein Parkhaus gebaut werden. Das Vorhaben konnte jedoch nicht finanziert werden. Deshalb wurden die Bussteige entfernt und Markierungen aufgebracht, um einen provisorischen Parkplatz einzurichten. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilt, bleibt jedoch die Option, in Zukunft ein Parkhaus zu errichten.

