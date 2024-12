Stand: 02.12.2024 07:00 Uhr Stralsund: Nach Feuer in Restaurant wird Wohnhaus geräumt

In der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) bemerkte am Sonntag ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Wasserstraße gegen 23.45 Uhr Brandgeruch, der vom einem Restaurant im Erdgeschoss nach oben zog. Mehr als 30 Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr hatten daraufhin das Gebäude geräumt. Bei niedrigen Temperaturen um den Gefrierpunkt konnten sich die Bewohner in einem speziellen Bus aufwärmen. Eine Frau wurde wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass auch die über dem Restaurant liegenden Wohnungen in Brand geraten. Nach dem Einsatz konnten alle Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren. Was den Brand im Restaurant verursacht hat, soll heute ein Gutachter klären.

