Stand: 03.12.2024 18:03 Uhr Feuer in Stralsunder Gaststätte: War es Brandstiftung?

Nach einem Brand in einem Stralsunder Restaurant gehen die Ermittlungsbehörden von schwerer Brandstiftung aus. Das Feuer war am Sonntagabend kurz vor Mitternacht in dem bereits geschlossenen Restaurant in der Wasserstraße ausgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall. Zuvor waren Brandursachenermittler im Einsatz. Die Bewohner der über dem Restaurant liegenden Wohnungen mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung das Haus zwischenzeitlich verlassen. Eine Frau wurde wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt.

