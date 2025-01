Stand: 10.01.2025 07:35 Uhr Stralsund: Mehr als 1.400 Euro Spenden für Kinder- und Jugendhospiz

Der Trägerverein des Kinder- und Jugendhospiz Leuchturm e.V. hat eine Spende von 1.419 Euro erhalten. Das Geld stammt nach Angaben der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommer-Rügen) aus den Spenden der Gäste, die die Weihnachtskonzerte der Musikschule in der Vorweihnachtszeit im November vergangenen Jahres besucht hatten. Wolfgang Spitz, Leiter der Bildungseinrichtung, konnte die Spende nun an Yvonne Werner vom Trägerverein "Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm e. V.“ übergeben. Mit dem Geld sollen die Idee und der Bau des landesweit ersten stationären Kinder- und Jugendhospizes in Stralsund unterstützt werden, hieß es.

